Михаил Ведерников: Наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы

11:27, 23 декабря 2021, ПАИ

«Практика показывает, что наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы на решение новых и новых задач», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Глава региона отметил, что перечисленное сегодня в бюджетном послании – это необходимый минимум, который нужно выполнить в 2021 году. При этом он уверен, что еще не раз соберется с депутатами, чтобы перераспределить дополнительные поступления в бюджет.

«Проблем и вызовов перед нами много. Только системным, кропотливым, постоянным трудом мы сможем добиться и сохранить положительную динамику по всем направлениям. Сегодня прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать проект бюджета в окончательном чтении», - подытожил Михаил Ведерников.