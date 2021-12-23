Михаил Ведерников: Наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы
«Практика показывает, что наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы на решение новых и новых задач», - заявил губернатор Псковской области Михаил Ведерников, выступая перед депутатами Псковского областного Собрания на 5-й сессии регионального парламента 23 декабря. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации.
Глава региона отметил, что перечисленное сегодня в бюджетном послании – это необходимый минимум, который нужно выполнить в 2021 году. При этом он уверен, что еще не раз соберется с депутатами, чтобы перераспределить дополнительные поступления в бюджет.
«Проблем и вызовов перед нами много. Только системным, кропотливым, постоянным трудом мы сможем добиться и сохранить положительную динамику по всем направлениям. Сегодня прошу вас, уважаемые депутаты, поддержать проект бюджета в окончательном чтении», - подытожил Михаил Ведерников.
Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Михаил Ведерников: Наша работа в течение года позволяет привлекать значительные дополнительные ресурсы
Около 3 млн рублей получит Псковская область на поддержку предприятий сельского туризма