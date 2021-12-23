Принят бюджет Псковской области на 2022 год

11:59, 23 декабря 2021, ПАИ

Закон «Об областном бюджете на 2022 год и на плановый период 2023 и 2024 годов» приняли депутаты Псковского областного Собрания. Об этом сообщает корреспондент Псковского агентства информации с 5-й сессии регионального парламента 23 декабря.

Запланированные доходы бюджета Псковской области на 2022 год составляют 47,9 млрд рублей, расходы – 52 млрд. Бюджет остаётся социально ориентированным, более половины расходов формируют направления здравоохранения, образования и соцзащиты. Налоговые и неналоговые доходы консолидированного бюджета составят 31 млрд, что на 4,6% выше 2021-го и на 20% выше 2020 года. Уровень государственного долга на следующий год запланирован на уровне 95,7%. Это на 5% выше уровня текущего года.

Общий «вес» поправок, по сравнению с первым чтением, превысил 5 млрд рублей – дополнительные средства предоставлены Псковской области из федерального бюджета. Деньги распределены по различным направлениям. Так, за счёт дополнительных федеральных средств на 468,5 млн рублей увеличена дотация на выравнивание бюджетной сбалансированности. Плюсом предусмотрено 621,5 млн рублей на повышение оплаты труда работников бюджетной сферы. 1,3 млрд рублей направляется на ремонт автомобильных дорог, на софинансирование капитальных вложений в рамках развития транспортной инфраструктуры на сельских территориях – 409 млн рублей, на модернизацию объектов питьевого водоснабжения – 45,5 млн рублей. Увеличение финансирования в сфере здравоохранения составило 199 млн рублей, образования – 533 млн рублей, ЖКХ – более 786,5 млн рублей, в сфере культуры и туризма – почти 179 млн рублей, в сельском хозяйстве – 142,8 млн рублей, в спорте – 676,6 млн рублей. По региональной госпрограмме «Развитие транспортной системы» лимиты возросли более чем на 2 млрд рублей.

На этапе второго чтения в бюджете нашли отражение поправки, договорённости о которых удалось достичь на согласительной комиссии. 5 млн рублей предусмотрено на закупку оборудования в фельдшерско-акушерские пункты для реализации на их базе лекарственных препаратов первой необходимости. 8 млн рублей область выделяет на обеспечение больных сахарным диабетом детей датчиками для системы мониторинга глюкозы. 2 млн рублей направляется на подготовку проектно-сметной документации для открытия в Пскове медицинского вытрезвителя. 15,5 млн рублей добавлено на реализацию инициативных проектов граждан.

В итоге депутаты сначала вернулись к первому чтению законопроекта о бюджете, чтобы утвердить обновлённые показатели доходов и расходов, после чего приняли областной бюджет с учётом подготовленных поправок во втором и третьем чтениях. Бюджет в третьем чтении депутаты поддержали без изменений – за высказались фракции «Единая Россия», «Справедливая Россия – Патриоты – За Правду» и «Новые люди», против – КПРФ и «Яблоко», фракция ЛДПР не голосовала.

Одновременно с законом о бюджете депутаты приняли постановление Собрания, содержащее рекомендации согласительной комиссии по решению проблемных вопросов, требующих поиска дополнительных источников финансирования.