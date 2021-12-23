Ежегодная пресс-конференция Путина состоится сегодня
Сегодня, 23 декабря, в 12:00 начнётся ежегодная большая пресс-конференция президента России Владимира Путина.
На мероприятие, которое пройдёт в Манеже, аккредитовано 507 журналистов, в том числе и журналист Псковского агентства информации Надежда Назаренко.
Напомним, что практику проведения больших пресс-конференций Владимир Путин ввёл в 2001 году во время первого президентского срока, нынешнее мероприятие станет семнадцатым по счёту. Чаще всего они приурочены к концу года и проходят в декабре.
Прямую трансляцию пресс-конференции, как и в прошлом году, будут вести «Россия 1», «Россия 24», Первый канал, НТВ и телеканал «МИР», а также радиостанции «Маяк», «Вести ФМ» и «Радио России».
В 2020 году общение президента с прессой продлилось 4 часа 29 минут, за это время российский лидер ответил более чем на 50 вопросов журналистов, а также обращений, поступивших в call-центр от граждан.
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