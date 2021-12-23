Тибетский гриб обнаружили в глубинах Байкала

10:47, 23 декабря 2021, ПАИ

На озере Байкал сотрудники Лимнологического института Сибирского отделения РАН (ЛИН СО РАН) обнаружили тибетский гриб. Об этом «Интерфаксу» рассказал директор учреждения Андрей Федотов, пишет «Фонтанка».

«Группа исследователей, которая изучает водные грибы, обнаружила в бухте Фролиха (север Байкала, Республика Бурятия. — Ред.) на глубине 400 метров уникальный гриб (Cordyceps sinensis. — Ред.), который растет в Тибете», — сообщил Федотов на пресс-конференции в Иркутске.

Обычно гриб Cordyceps sinensis паразитирует на личинках бабочек тонкопряда в горах Тибета. Споры заражают гусениц, в них развивается мицелий гриба, который заставляет жертву ползти в горы на высоту до шести тысяч метров. На следующее лето после восхождения из гусеницы вырастает плодовое тело гриба.

«Мы исследовали другие бухты Байкала, но ничего не нашли. Фролиха — очень интересное место, там на дне выходят термальные источники, есть эндемики — например, вид рыбки-бычка, который обитает только в этой бухте», - уточнил директор ЛИН СО РАН.