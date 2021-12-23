Более 277 млн человек в мире заразились COVID-19

10:50, 23 декабря 2021, ПАИ

По состоянию на утро 23 декабря в мире зарегистрирован 277 543 301 случай заражения коронавирусом COVID-19 – такие данные приводятся на сайте Worldometers, где ведётся статистика заболеваний.

Жертвами коронавируса стали 5 394 117 человек. Количество выздоровевших – 248 700 819.

Наибольшее количество случаев заражений зарегистрировано в США – 52 510 978. В этой стране от коронавируса умерло 833 029 человек, выздоровело – 40 908 146.

Россия по абсолютному количеству заражённых находится на пятом месте. Здесь коронавирусом заболело 10 292 983 человека, 9 097 521 пациент выздоровел, 300 269 – умерло.