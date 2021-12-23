Псковский музей опубликовал график работы на новогодних каникулах
Псковский музей-заповедник опубликовал график работы на новогодних каникулах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.
31 декабря – выходной. Экскурсионное обслуживание туристических групп будет осуществляться по предварительным заявкам.
1 января с 12:00 до 17:00 работают Приказная палата, Власьевская башня, Плоская башня.
Со 2 по 9 января с 11:00 до 18:00 работают: главное здание Псковского музея, Приказная палата, Двор Постникова, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (при отсутствии осадков).
Со 2 по 9 января с 11:00 до 20:00 работают Власьевская башня, Плоская башня, Варлаамовский угол (Варлаамовская и Высокая башни). С 10 января башни работают до 18:00.
Выходные дни:
10 января – в главном здании Псковского музея и Приказной палате;
11 января – во Дворе Постникова;
10 и 11 января – в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.
С полной новогодней афишей можно ознакомиться на сайте музея.
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