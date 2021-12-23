Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Культура

Псковский музей опубликовал график работы на новогодних каникулах

Псковский музей-заповедник опубликовал график работы на новогодних каникулах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

31 декабря – выходной. Экскурсионное обслуживание туристических групп будет осуществляться по предварительным заявкам.

1 января с 12:00 до 17:00 работают Приказная палата, Власьевская башня, Плоская башня.

Со 2 по 9 января с 11:00 до 18:00 работают: главное здание Псковского музея, Приказная палата, Двор Постникова, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (при отсутствии осадков).

Со 2 по 9 января с 11:00 до 20:00 работают Власьевская башня, Плоская башня, Варлаамовский угол (Варлаамовская и Высокая башни). С 10 января башни работают до 18:00.

Выходные дни:

10 января – в главном здании Псковского музея и Приказной палате;

11 января – во Дворе Постникова;

10 и 11 января – в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

С полной новогодней афишей можно ознакомиться на сайте музея.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

Псковский музей опубликовал график работы на новогодних каникулах
23 декабря 2021

Историю названия храма святого Георгия раскроет фильм об этом объекте ЮНЕСКО
23 декабря 2021

Стереофотографии из фондов Псковского музея представлены на биеннале в Санкт-Петербурге

22 декабря 2021

Цикл фильмов «Псковские храмы в ЮНЕСКО» продолжил рассказ о церкви, восставшей из пепла
22 декабря 2021

100 книг передало ПАИ Великолукскому медицинскому колледжу
22 декабря 2021

О храме, победившем войско литовского короля, расскажет новый фильм Псковского агентства информации
22 декабря 2021

В Пскове завершился XXVIII Пушкинский театральный фестиваль
22 декабря 2021

О самом красивом храме расскажет новый фильм цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...