Псковский музей опубликовал график работы на новогодних каникулах

11:36, 23 декабря 2021, ПАИ

Псковский музей-заповедник опубликовал график работы на новогодних каникулах. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе музея.

31 декабря – выходной. Экскурсионное обслуживание туристических групп будет осуществляться по предварительным заявкам.

1 января с 12:00 до 17:00 работают Приказная палата, Власьевская башня, Плоская башня.

Со 2 по 9 января с 11:00 до 18:00 работают: главное здание Псковского музея, Приказная палата, Двор Постникова, Спасо-Преображенский собор Мирожского монастыря (при отсутствии осадков).

Со 2 по 9 января с 11:00 до 20:00 работают Власьевская башня, Плоская башня, Варлаамовский угол (Варлаамовская и Высокая башни). С 10 января башни работают до 18:00.

Выходные дни:

10 января – в главном здании Псковского музея и Приказной палате;

11 января – во Дворе Постникова;

10 и 11 января – в Спасо-Преображенском соборе Мирожского монастыря.

С полной новогодней афишей можно ознакомиться на сайте музея.