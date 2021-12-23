Ещё 157 человек заразились коронавирусом в Псковской области

11:50, 23 декабря 2021, ПАИ

70 208 человек заразились коронавирусной инфекцией COVID-19 в Псковской области. За последние сутки коронавирус подтвердили у 157 человек, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Выздоровело 62 887 пациентов (за сутки – 493), умерло 1 206 инфицированных COVID-19 человек. Всего специалисты провели 703 976 тестов на коронавирус (за сутки – 1 917).

Новая коронавирусная инфекция опасна своими осложнениями. В особой зоне риска находятся граждане с хроническими заболеваниями и пожилого возраста. Важно соблюдать основные правила санитарной безопасности – носить маску, перчатки, обрабатывать руки антисептиком, соблюдать дистанцию полтора-два метра. Необходимо также избегать мест массового скопления людей.