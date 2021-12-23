Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и сотрудников контактных сфер ввели в Псковской области

12:18, 23 декабря 2021, ПАИ

23 декабря главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук подписал постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».

Согласно документу, прививки от COVID-19 должны быть сделаны гражданам, работающим в «контактных» сферах деятельности, а также работающим лицам в возрасте старше 60 лет.

Первая прививка должна быть сделана до 14 января, вторая — до 14 февраля.

Введение этой меры обсуждалось на еженедельном совещании главы региона Михаила Ведерникова по эпидситуации.