Обязательную вакцинацию для людей старше 60 лет и сотрудников контактных сфер ввели в Псковской области
23 декабря главный государственный санитарный врач по Псковской области Александр Нестерук подписал постановление «О проведении профилактических прививок отдельным группам граждан по эпидемическим показаниям».
Согласно документу, прививки от COVID-19 должны быть сделаны гражданам, работающим в «контактных» сферах деятельности, а также работающим лицам в возрасте старше 60 лет.
Первая прививка должна быть сделана до 14 января, вторая — до 14 февраля.
Введение этой меры обсуждалось на еженедельном совещании главы региона Михаила Ведерникова по эпидситуации.
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