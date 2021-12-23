Владимир Путин: Реальные доходы россиян выросли на 3,5%

12:31, 23 декабря 2021, ПАИ

Реальные доходы россиян выросли на 3,5 %, но не у всех категорий граждан. Об этом заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Президент отметил, что инфляция в стране ожидается на уровне 8 %. Это больше чем ожидалось, добавил Владимир Путин.