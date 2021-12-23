Путин: Рост ВВП России по итогам года ожидается на уровне 4,5%
Рост валового внутреннего продукта России по итогам 2021 года ожидается на уровне 4,5 %. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
К настоящему моменту рост валового внутреннего продукта России составляет 4,6 %, уточнил глава государства.
Владимир Путин также подчеркнул, что уровень спада экономики в России гораздо ниже, чем в других странах.
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