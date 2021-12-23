Россия достигла в 2021 году рекордного показателя в строительстве

12:41, 23 декабря 2021, ПАИ

О рекордных показателях в строительной сфере в 2021 году заявил президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Хорошие очень показатели в стройке. Рекордные показатели. 90 миллионов квадратных метров. Впервые такой результат достигнут в новейшей истории России», – сказал Владимир Путин.

Президент поздравил с таким результатом всех работников строительного комплекса, включая первых лиц и обычных работников стройки.