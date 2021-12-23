Семь дубленок украл рецидивист из псковской квартиры

12:45, 23 декабря 2021, ПАИ

45-летний житель Палкинского района получил четыре года колонии за две кражи и разбой. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе судов общей юрисдикции региона.

Из квартиры в Пскове мужчина украл семь дубленок и спортивный тренажер. После это мужчина, находясь в Палкинском районе, угрожая ножом, потребовал от своего знакомого перечислить 5 000 рублей на банковский счет женщины, которая не была поставлена в известность о преступных действиях подсудимого. После этого подсудимый обналичил денежные средства.

Он же совершил кражу трансформатора и двух алюминиевых бидонов из гаража на территории двора дома в Палкинском районе, причинив потерпевшему материальный ущерб на сумму 3 000 рублей.

Подсудимый вину признал в полном объеме, в содеянном раскаялся. При этом от дачи показаний он отказался, воспользовавшись ст. 51 Конституции РФ. Суд признал мужчину виновным в совершении указанных преступлений и назначил ему наказание в виде лишения свободы на срок 4 года. По совокупности с приговором Новосокольнического районного суда Псковской области от 20 апреля 2021 года – 5 лет 6 месяцев с отбыванием в исправительной колонии особого режима.