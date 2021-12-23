Владимир Путин назвал недостаточным коллективный иммунитет к COVID-19 в России

12:46, 23 декабря 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции назвал недостаточным коллективный иммунитет к коронавирусу в России.

«У нас сейчас 59,4 % на сегодняшний день, ну или на вчерашний вечер – коллективный иммунитет. Имеются в виду и переболевшие наши граждане, и привившиеся. Но этого недостаточно», – отметил глава государства.

Он подчеркнул, что уровень коллективного иммунитета к коронавирусу в России должен составить 80 %. Владимир Путин выразил надежду, что в первой половине следующего года страна достигнет этого уровня.