Владимир Путин сообщил о снижении уровня безработицы в России

12:52, 23 декабря 2021, ПАИ

В России уровень безработицы стал даже ниже уровня, чем был до пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Мы ставили перед собой цель вернуться к допандемийному уровню, так он [уровень безработицы] стал ниже. Допандемийный уровень у нас был 4,6-4,7 %, сейчас 4,3 %. До конца года, может, чуть-чуть подрастет, будет 4,4 %. Но это очень хороший показатель работы экономики в целом, хотя здесь возникают определенные сложности и трудности, связанные с рынком труда», – сказал президент.