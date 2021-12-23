Владимир Путин заявил о сокращении продолжительности жизни в России

13:08, 23 декабря 2021, ПАИ

Продолжительность жизни в России сократилась на фоне пандемии коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Она у нас чуть-чуть сократилась. Было 71,5 лет, стало 70,1 лет. И это как раз одно из негативных последствий пандемии коронавирусной инфекции», – заявил глава государства.

Рассуждая о продолжительности жизни, Владимир Путин процитировал писателя Александр Солженицына, напомнив о «сбережении народа» как национальной идее.

«146 миллионов для такой огромной территории – совершенно недостаточно», – заявил президент.