Победителей конкурса «Псков. Любовь» наградили ценными подарками
Победителей регионального конкурса «Псков. Любовь» наградили ценными подарками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.
С приветственным словом к победителям обратилась первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. Она отметила, что конкурс замечательный даже своим названием, и подчеркнула, что «бесконечно тепло даже на кончиках пальцев от этого конкурса и от его названия».
По решению жюри победителями конкурса «Псков. Любовь» стали:
- В номинации «Текст — истории любви» призовое место занял Тимофей Власов (8,24 балла)
- В номинации «Песня о любви к городу Пскову» победителем стала Людмила Бомейко (8,88 балла)
- В номинации «Видеоролик — признание в любви» победила Людмила Бомейко (8,72 балла).
На сайте мойрегион60.рф также было проведено интернет-голосование. Его итоги:
- Вера Ланикина 110 голосов (Песня)
- Татьяна Рыжова 68 голосов (Текст)
- Людмила Бомейко 29 голосов (Видеоролик).
Победители поблагодарили всех за участие в конкурсе и внимание к этому мероприятию и выразили надежду, что конкурс станет ежегодным событием.
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