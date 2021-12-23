Победителей конкурса «Псков. Любовь» наградили ценными подарками

13:13, 23 декабря 2021, ПАИ

Победителей регионального конкурса «Псков. Любовь» наградили ценными подарками. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе администрации региона.

С приветственным словом к победителям обратилась первый заместитель председателя комитета по культуре Псковской области Вера Алексеева. Она отметила, что конкурс замечательный даже своим названием, и подчеркнула, что «бесконечно тепло даже на кончиках пальцев от этого конкурса и от его названия».

По решению жюри победителями конкурса «Псков. Любовь» стали:

В номинации «Текст — истории любви» призовое место занял Тимофей Власов (8,24 балла)

В номинации «Песня о любви к городу Пскову» победителем стала Людмила Бомейко (8,88 балла)

В номинации «Видеоролик — признание в любви» победила Людмила Бомейко (8,72 балла).

На сайте мойрегион60.рф также было проведено интернет-голосование. Его итоги:

Вера Ланикина 110 голосов (Песня)

Татьяна Рыжова 68 голосов (Текст)

Людмила Бомейко 29 голосов (Видеоролик).

Победители поблагодарили всех за участие в конкурсе и внимание к этому мероприятию и выразили надежду, что конкурс станет ежегодным событием.