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Общество

Отбор кандидатов в Молодёжный парламент при Псковском областном Собрании продлили до 1 февраля

До 1 февраля продлили срок подачи документов для участия в конкурсе на членство в новом составе Молодежного парламента при Псковском областном Собрании депутатов. Такое постановление региональный парламент принял на сессии 23 декабря, сообщает корреспондент Псковского агентства информации.

Заместитель председателя Псковского областного Собрания депутатов Виктор Остренко рассказал, что на протяжении нескольких созывов Молодежный парламент формируется по смешанной системе. 50% членов предлагаются парламентскими партиями, представленными в областном Собрании. Все фракции уже направили своих представителей.

Вторая часть формируется через конкурсный отбор, когда документы подаются самостоятельно участниками. Виктор Остренко напомнил, что срок конкурсных процедур решением парламента был уменьшен с двух до одного месяца, и никто не смог вовремя подать документы или сформировать полный комплект. В связи с этим потребовалось продление конкурса.

Напомним, Молодёжный парламент будет сформирован сроком на два года. Новый состав будет состоять из 26 человек - по аналогии с депутатским корпусом, который был сокращен в новом созыве.

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