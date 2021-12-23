Владимир Путин: Развитию малых городов России необходимо уделить большее внимание

13:25, 23 декабря 2021, ПАИ

Развитию малых городов России необходимо уделить большее внимание. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Города, и малые, и большие, развиваются, развиваются достаточно энергично, хотя, прежде всего, мы сейчас должны уделить внимание развитию именно малых городов - мы всегда об этом говорим в последнее время. И предпринимаем усилия, связанные с развитием инфраструктуры, прежде всего, связанности территорий и по железным дорогам, и по автомобильным, и по авиационному транспорту, и по морскому, и по речному – я уже об этом говорил, это один из драйверов роста, в который мы предполагаем вложить колоссальные ресурсы», – сказал президент.