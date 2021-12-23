Припаркованные у контейнерных площадок автомобили становятся причиной невывоза ТКО

13:26, 23 декабря 2021, ПАИ

«Буквально вчера в социальных сетях была опубликована фотография переполненных контейнеров для ТКО на улице Яна Фабрициуса, 3 в Пскове. Причиной невывоза стали припаркованные у контейнерной площадки автомобили», - сообщили в пресс-службе регионального оператора по обращению с ТКО филиала ООО «Экопром».

Как отметили в компании, этот случай не единичный. 17 и 21 декабря экипажи регоператора также не смогли подъехать к контейнерам. Письма в управляющую компанию были отправлены, и только 22 декабря площадка оказалась свободна для выезда и её полностью вычистили.

А уже сегодня к приезду мусоровоза проезд к контейнерам снова оказался перекрыт припаркованными автомобилями.

«Экопром» призывает граждан не парковать свои автомобили во дворах подобным образом, создавая преграду для спецтранспорта.

«Пусть данная ситуация послужит примером для остальных. Пожалуйста, дайте нам возможность работать для вас! Не препятствуйте вывозу мусора, ставя свои машины перед контейнерами», - обратились к псковичам в компании.