Более 200 уголовных дел в России возбуждено за подделку ковид-сертификатов

13:33, 23 декабря 2021, ПАИ

В России возбуждено более 200 уголовных дел о подделке сертификатов о вакцинации от коронавируса. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

В основном, отметил глава государства, дела возбуждают по двум статьям: подделка документов и должностные преступления. «Сертификаты о вакцинации подделывают, уже 200 уголовных дел возбуждено... По-моему, 270 с лишним дел», – заявил Владимир Путин.

Глава государства также отметил, что нужно принципиально, последовательно, доходчиво и с уважением к людям объяснять гражданам о необходимости вакцинироваться, а другие способы – контрпродуктивны. В частности, Владимир Путин считает, что усиление ответственности за отказ от вакцинации не приведёт к позитивным результатам и увеличению числа привитых граждан.

«Бороться нужно с правонарушениями, а не с законопослушными людьми», – подчеркнул президент.