Владимир Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19
С проблемой коронавируса не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Президент указал на то, что победа над пандемией невозможна без признания вакцин ведущими мировыми странами.
«Я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве», – отметил Владимир Путин.
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