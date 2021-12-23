Владимир Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19

13:40, 23 декабря 2021, ПАИ

С проблемой коронавируса не справиться без взаимного признания вакцин и их распространения в мире. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Президент указал на то, что победа над пандемией невозможна без признания вакцин ведущими мировыми странами.

«Я и говорю о необходимости взаимного признания вакцин и распространения этих вакцин по всему миру как можно быстрее и как можно в большем количестве», – отметил Владимир Путин.