Более 100 случаев нападений на школы предотвратили в России

13:47, 23 декабря 2021, ПАИ

Более 100 случаев нападений на школы было предотвращено в России. Об этом сообщил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«У нас 100 с лишним случаев предотвращено за последнее время вот таких возможных серьёзных преступлений в учебных заведениях, 127 по-моему», – сказал президент.

Говоря об атаках на учебные заведения, президент вспомнил о деструктивной информации в социальных сетях. По мнению главы государства, это связано с нападениями на школы.

«Главное для интернет-компаний – извлечение прибыли, отсюда и призывы детей к суициду, и атаки на школы», – пояснил Владимир Путин.