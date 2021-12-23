В ЕР отчитались о результатах работы волонтёрских центров в этом году

14:33, 23 декабря 2021, ПАИ

«Единая Россия» подвела итоги работы волонтёрских центров в 2021 году, сообщает сайт ER.ru.

В настоящее время с последствиями пандемии помогают бороться более 80 тысяч волонтёров. С начала года волонтёры совершили почти 300 тысяч выездов, помогая врачам доехать на работу и обратно, отвозили их на вызовы к больным и доставляли пациентов в медучреждения. Секретарь Генсовета «Единой России» Андрей Турчак отметил, что за счёт этого почти полностью была закрыта потребность врачей в транспорте.

Также в этом году волонтеры доставили два миллиона комплектов лекарств людям, которые лечатся от коронавируса дома. Также более 10 млн продуктовых наборов передали медработникам и врачам, которые работают в «красных зонах». Приняли и исполнили более 815 тысяч заявок, поступивших от граждан.

Андрей Турчак отметил, что самое активное участие в этой работе принимают депутаты «Единой России» всех уровней.

«На их счету — 136 тысяч выездов в рамках автоволонтерства, 250 тысяч доставок лекарств на дом, 550 тысяч продуктовых наборов и наборов горячего питания для медицинского персонала. Пользуясь случаем, благодарю всех коллег в регионах за проведенную работу и помощь людям», — сказал он.

Секретарь Генсовета подчеркнул, что за два года сформировалось настоящее волонтерское сообщество.

Андрей Турчак добавил, что волонтёры партии сдают кровь, информируют о вакцинации, оказывают помощь социальным службам. «Мы будем этот потенциал развивать», - добавил Андрей Турчак.

Он напомнил, что в этом году президент поддержал предложение «Единой России» о вовлечении добровольцев в политику. Многие из них приняли участие сначала в предварительном голосовании партии, а затем - в выборах различного уровня. В результате депутатский корпус партии пополнился большим числом волонтеров.

Кроме того, Владимир Путин на форуме «Мы вместе» поддержал идею «Единой России» об обязательном страховании волонтеров. Соответствующий законопроект уже подготовлен и находится на заключении в Правительстве.

Волонтерская работа в регионах в этом году шла по самым разным направлениям. Например, «волонтеры-медики» проконсультировали более 18 млн человек.

Председатель всероссийского общественного движения Мария Якунчикова отметил, что активисты оказывают помощь в медицинских организациях, работают в call-центрах и берут на себя важный блок доставки рецептурных препаратов людям.

Руководитель «Волонтеров Победы», депутат Госдумы Ольга Амельченкова предложила учредить награду за добровольчество в регионах. Сейчас она существует примерно в половине субъектов страны, и предложение «Единой России» реализуют ещё в двух – Ленинградской и Костромской областях. Поддержку получила и инициатива о зачете волонтерских часов в производственную практику студентов.

В заключение Андрей Турчак подчеркнул, что в предстоящие новогодние праздники работа волонтерских центров не прекратится.

«Мы уже договорились, что продолжаем наши ежегодные акции – подарки ветеранам Великой Отечественной войны, врачам, которые в эти праздничные дни будут не дома, а на своем боевом посту. Нужно уделить внимание и их детям, которые в эти дни останутся дома. Будем готовы подставить плечо», - заключил Андрей Турчак.

Руководитель Псковского регионального волонтерского центра «Единой России», секретарь регионального отделения партии Александр Козловский отметил, что в Псковской области волонтерский центр партии «Единой России» работает с марта 2020 года. В этом году он ни разу не приостанавливал работу по оказанию помощи жителям региона в период пандемии коронавируса. В настоящее время активисты волонтерского центра партии входят в состав Ресурсного центра добровольчества региона.

«Единая Россия» быстро мобилизовала свои ресурсы и открыла добровольческие центры в каждом муниципалитете Псковской области. Добровольцы партии оказывают помощь врачам и медицинским учреждениям, а также ежедневно доставляют продукты и лекарства пожилым гражданам, находящимся на самоизоляции. Автоволонтеры бесплатно возят мам с детьми, пожилых граждан в медицинские учреждения, чтобы поддержать людей в этот непростой для всех период. Депутаты всех уровней, активисты и сторонники Псковского РО партии присоединились к добровольческой акции «Волонтёры-доноры» по сбору донорской крови. Добровольцы «Единой России» второй год организуют акцию «Подари праздник», устанавливают и украшают елки на территории ковид-центров и детских больниц, чтобы создать атмосферу главного зимнего праздника маленьким пациентам и медицинским работникам», – добавил он.

Первый волонтёрский центр «Единой России» был открыт в марте 2020 года в Калуге. В течение месяца они появились во всех регионах, объединив более 100 тысяч активистов. За время пандемии добровольцы оказали помощь миллионам жителей регионов, находившихся на самоизоляции, а также медикам. Активисты, депутаты различных уровней занимались автоволонтерством, в партнерстве с бизнесом обеспечивали медиков продуктовыми наборами и горячим питанием.