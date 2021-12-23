Мужчину госпитализировали после съезда автомобиля в кювет в Гдовском районе

14:28, 23 декабря 2021, ПАИ

40-летнего гдовича госпитализировали после съезда автомобиля в кювет, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».

Авария произошла 23 декабря около часу дну на повороте на деревню Брагино, на выезде из Гдова.

По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил съезд в кювет и перевернулся. К моменту прибытия спасательных служб пострадавший находился рядом с автомобилем. В результате ДТП 40-летний мужчина, житель Гдова, получил различные травмы и был госпитализирован в Гдовскую районную больницу.

Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумулятор, устранив вероятность замыкания электропроводки и дальнейшего воспламенения автомобиля.



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



Фото: Газета "Гдовская заря"



















На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, медики и сотрудники поисково-спасательного отряда г. Гдова.