Мужчину госпитализировали после съезда автомобиля в кювет в Гдовском районе
40-летнего гдовича госпитализировали после съезда автомобиля в кювет, передаёт корреспондент газеты «Гдовская заря».
Авария произошла 23 декабря около часу дну на повороте на деревню Брагино, на выезде из Гдова.
По предварительным данным, водитель автомобиля Mitsubishi Outlander совершил съезд в кювет и перевернулся. К моменту прибытия спасательных служб пострадавший находился рядом с автомобилем. В результате ДТП 40-летний мужчина, житель Гдова, получил различные травмы и был госпитализирован в Гдовскую районную больницу.
Прибывшие на место происшествия спасатели отключили аккумулятор, устранив вероятность замыкания электропроводки и дальнейшего воспламенения автомобиля.
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
-
Фото: Газета "Гдовская заря"
-
Фото: Газета "Гдовская заря"
-
Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
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Фото: Газета "Гдовская заря"
На месте происшествия работали сотрудники ГИБДД, медики и сотрудники поисково-спасательного отряда г. Гдова.
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