Умер детский писатель и автор песен Петр Синявский

14:31, 23 декабря 2021, ПАИ

В Москве скончался 78-летний писатель Петр Синявский. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, 22 декабря писателя обнаружили мертвым в своей квартире. Он скончался по естественным причинам. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Петр Синявский — российский детский писатель, поэт. Член Московской организации Союза писателей России. Лауреат литературных премий имени Корнея Чуковского, имени Сергея Михалкова и премии Маршака. Лауреат премии Московского комсомола. Написал несколько десятков песен для Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/р Виктора Попова. Лучшие из них были созданы в творческом союзе с композитором Юрием Чичковым и вошли в золотой фонд советской детской песни: «Лесной марш», «Мой щенок», «Первый вальс». Писал песни к мультфильмам, а также, в частности, к сериалам «Убойная сила» и «Московская сага».

Ранее сообщалось, что скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Лобанов.