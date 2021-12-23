Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

Умер детский писатель и автор песен Петр Синявский

В Москве скончался 78-летний писатель Петр Синявский. Об этом пишет телеканал РЕН ТВ.

По данным телеканала, 22 декабря писателя обнаружили мертвым в своей квартире. Он скончался по естественным причинам. По факту произошедшего правоохранители проводят проверку.

Петр Синявский — российский детский писатель, поэт. Член Московской организации Союза писателей России. Лауреат литературных премий имени Корнея Чуковского, имени Сергея Михалкова и премии Маршака. Лауреат премии Московского комсомола. Написал несколько десятков песен для Большого детского хора Всесоюзного радио и Центрального телевидения п/р Виктора Попова. Лучшие из них были созданы в творческом союзе с композитором Юрием Чичковым и вошли в золотой фонд советской детской песни: «Лесной марш», «Мой щенок», «Первый вальс». Писал песни к мультфильмам, а также, в частности, к сериалам «Убойная сила» и «Московская сага».

Ранее сообщалось, что скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Лобанов.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

В ЕР отчитались о результатах работы волонтёрских центров в этом году
23 декабря 2021

Скончался актер сериала «Улицы разбитых фонарей» Вадим Лобанов
23 декабря 2021

ФОТОФАКТ: Четыре светодиодные арки установили у ПсковГУ
23 декабря 2021

Владимир Путин: Запад даже после распада СССР считает Россию слишком большой
23 декабря 2021

В Псковской области начали исполняться мечты с региональной «Елки желаний»
23 декабря 2021

Новогоднюю ярмарку в Пскове продлили до 15 января
23 декабря 2021

Владимир Путин призвал к взаимному признанию вакцин от COVID-19
23 декабря 2021

Метель прогнозируется в Псковской области в ночь на 24 декабря

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...