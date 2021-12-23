Путин: После строительства ВСМ авиация между Москвой и Петербургом перестанет существовать

13:32, 23 декабря 2021, ПАИ

После того как Москву и Петербург свяжет высокоскоростная железнодорожная магистраль, авиационное сообщение между двумя этими городами станет бессмысленным и перестанет существовать. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Что касается ВСМ. Это отдельная тема, которая находится ещё в проработке. Во-первых, если будет проходить высокоскоростная магистраль, то, конечно, я думаю, что на Великом Новгороде это должно отразиться. Потому что хоть это и высокоскоростная, но где-то этот поезд должен останавливаться. Великий Новгород – это одно из мест, где поезд может остановиться. Но авиация на этом «плече» Москва – Петербург перестанет существовать, это очевидно. Потому что из центра Москвы в центр Петербурга сколько там будет, три часа? А сейчас только в Москве до аэропорта доехать занимает полтора часа», – сказал президент.

Он подчеркнул, что необходимо «всё взвесить, подумать, посмотреть», как развиваются ВСМ в других странах, и привел пример Китая, в котором высокоскоростные магистрали «до недавнего времени были убыточные».