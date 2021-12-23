Видео: Опытный образец инновационного колеса создали в ПсковГУ

15:37, 23 декабря 2021, ПАИ

Инженер кафедры автомобильного транспорта ПсковГУ Владимир Тимофеев - молодой псковский ученый. Он разрабатывает инновационное колесо с внутренним подрессориванием для повышения плавности хода.

Как рассказал инженер, изобретение призвано убрать из автомобиля или другой техники такой дорогостоящий, сложный и склонный к износу элемент, как подвеска. Плавность движения в этом случае обеспечивается самой конструкцией колеса, в котором часть колесного диска изготовлена из полиуретана. В вузе уже провели испытания, поставив инновационные колеса на автомобильный прицеп.

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