Денис Павлов стал сильнейшим на соревнованиях по воркаут-троеборью в Стругах Красных

15:10, 23 декабря 2021, ПАИ

Денис Павлов стал сильнейшим на соревнованиях по воркаут-троеборью в Стругах Красных в возрастной категории 14-17 лет. Об этом сообщил тренер местной команды по воркауту Владимир Игнатьев. По его словам, турнир был посвящен 80-й годовщине Битвы под Москвой.

Участникам соревнований необходимо было выполнить как можно больше подтягиваний, отжиманий от пола и поднятий прямых ног в висе на перекладине.

В категории 7-10 лет первое место завоевал Кирилл Ишков.

В возрастной группе 11-13 лет золото у Ильи Игнатьева.

Среди девушек не было равных Ульяне Игнатьевой.

Результаты соревнований:

Категория 7-10 лет:

1. Кирилл Ишков

2. Егор Осипов

3. Алексей Петмансон

Категория 11-13 лет:

1. Илья Игнатьев

2. Кирилл Захаров

3. Ян Матвеев

Категория 14-17 лет:

1. Денис Павлов

2. Михаил Коломейцев

Категория «Девушки»:

1. Ульяна Игнатьева

2. Полина Петмансон