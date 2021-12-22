Денис Павлов стал сильнейшим на соревнованиях по воркаут-троеборью в Стругах Красных
Денис Павлов стал сильнейшим на соревнованиях по воркаут-троеборью в Стругах Красных в возрастной категории 14-17 лет. Об этом сообщил тренер местной команды по воркауту Владимир Игнатьев. По его словам, турнир был посвящен 80-й годовщине Битвы под Москвой.
Участникам соревнований необходимо было выполнить как можно больше подтягиваний, отжиманий от пола и поднятий прямых ног в висе на перекладине.
В категории 7-10 лет первое место завоевал Кирилл Ишков.
В возрастной группе 11-13 лет золото у Ильи Игнатьева.
Среди девушек не было равных Ульяне Игнатьевой.
Результаты соревнований:
Категория 7-10 лет:
1. Кирилл Ишков
2. Егор Осипов
3. Алексей Петмансон
Категория 11-13 лет:
1. Илья Игнатьев
2. Кирилл Захаров
3. Ян Матвеев
Категория 14-17 лет:
1. Денис Павлов
2. Михаил Коломейцев
Категория «Девушки»:
1. Ульяна Игнатьева
2. Полина Петмансон
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