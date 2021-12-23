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Культура

Вышел тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия»

На YouTube-канале Marvel Entertainment появился первый тизер фильма «Доктор Стрэндж: В мультивселенной безумия», сиквел оригинального «Доктора Стрэнджа», который вышел в 2016 году.

Стивена Стрэнджа снова сыграл Бенедикт Камбербатч. В ролике он встречает Ванду Максимофф (Элизабет Олсен) и спрашивает о мультивселенной, прося позже о помощи. Встреча происходит после событий, показанных в сериале «ВандаВижен», вышедшего в начале года.

Доктора Стрэнджа предупреждают об опасностях, связанных с нарушениями стабильности мироустройства и вмешательством в мультивселенные, пишет Afisha Daily. Потом появляются кадры измененного мира, оказавшегося под влиянием действий главного героя.

Новый фильм корпорации Marvel выйдет в кинотеатрах 6 мая 2022 года. Режиссером картины стал Сэм Рейми, снявший оригинального «Человека-паука» с Тоби Магуйаром.  Тизер нового «Доктора Стрэнджа» можно увидеть после титров в ленте «Человек-паук: Нет пути домой».

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