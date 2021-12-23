Новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа» подготовили в деревне Сигово

15:11, 23 декабря 2021, ПАИ

Новогоднюю программу «Зима в королевстве Сетомаа» подготовили в музее-усадьбе народа сето в деревне Сигово Печорского района. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе Изборского музея.

С 24 декабря по 19 января туристы могут побывать на экскурсии по музею-усадьбе, посетить домашнее представление по мотивам национальной сказки сето, принять участие в традиционных играх и танцах народа сето, мастер-классах, разгадать старинные загадки, попробовать национальное угощение и получить подарки.

Гости смогут также услышать новогодние традиции сето, познакомиться с Йолоувана, посмотреть, как наряжали елку у сето.

Предварительная запись по телефону 8 911 385 34 61 обязательна. Билет можно приобрести онлайн. В ближайшее время при покупке онлайн будет доступна оплата Пушкинской картой.

Для посещения программы QR-код о вакцинации или перенесенном заболевании обязателен.