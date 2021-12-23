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Владимир Путин оценил мусорную реформу в России

Реформирование отрасли по обращению с отходами в России идёт с опережением плана, несмотря на все сложности. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«В целом так называемая мусорная реформа, несмотря на все сложности, двигается. У нас ведь главная задача – решить эту проблему. Одним из первых шагов было обеспечение раздельной концентрации мусора, и где-то мы уже с опережением плана идем – 40 % [достигла сортировка отходов в РФ. – ПАИ] примерно сейчас. Это выше запланированных показателей. То же самое касается объектов, где перерабатываются эти отходы. Это же касается и новых полигонов, по-современному обустроенных. По всем этим направлениям идёт работа. Она движется темпом выше запланированного, и это неплохой показатель», – сказал Владимир Путин.

При этом, как отметил президент, во всех регионах созданы операторы по обращению с отходами, что являлось одной из ключевых задач мусорной реформы.

По его словам, рассматривается несколько вариантов того, куда девать мусор: мусороперерабатывающие заводы, сжигание, другие способы ликвидации, а также размещение того, что невозможно ликвидировать, на полигонах, которые должны быть современными, обустроенными и находиться подальше от жилья.

Отметим, что реформа отрасли обращения с отходами началась в России 1 января 2019 года. Она призвана сделать обращение с мусором более цивилизованным, решить проблему с незаконными свалками и значительно сократить объемы вывозимых на полигоны отходов. К 2024 году только по нацпроекту «Экология» планируется построить 220 новых современных комплексов по обработке, размещению и утилизации отходов. К 2030 году планируется отправлять на сортировку 100 % бытовых отходов, только 50 % будут отправляться на захоронение.

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