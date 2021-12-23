Владимир Путин оценил работу правительства и администрации президента в пандемию
Владимир Путин заявил, что за работу в пандемию некоторые сотрудники в правительстве и администрации президента достойны премий. Об этом он сообщил в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Глава государства подчеркнул, что по результатам работы члены администрации и правительства достойны премии. При этом, как отметил президент, важен именно общий результат.
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