Владимир Путин объяснил, почему в России стали меньше рожать

15:30, 23 декабря 2021, ПАИ

Почему в России стали меньше рожать, объяснил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

«Почему? Да потому что горизонт планирования стал минимальным, – сказал глава государства. – Даже в 1991 году после развала СССР у людей было такое же настроение, как после ВОВ. Горизонт планирования сузился».

Глава государства добавил, что рождение детей заметно увеличилось в 2004-2006 годах. Владимир Путин связал демографический скачок с изменениями экономики. Поднять ребёнка, конечно, очень сложно в финансовом плане.

«Наша ближайшая задача в том, чтобы в ближайшие год-два выстроить цепочку поддержки материнства и детства от рождения до окончания школы. Некоторые меры уже существуют, но есть разрывы. Их надо закрыть, – отметил президент. – Также нужно показывать, какое это счастье – иметь детей. И убеждать, что большего счастья не существует».