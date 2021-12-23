Псковичи примут участие во всероссийском конкурсе «Молодёжь. Наука. Бизнес»

15:36, 23 декабря 2021, ПАИ

Псковичи примут участие во Всероссийском конкурсе-выставке научно-технологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес». Об этом Псковскому агентству информации сообщили в Псковском областном центре развития одаренных детей и юношества.

Команда была сформирована по итогам проведения научно-практической конференции «Шаг в будущее». Конференция является региональным этапом Всероссийского конкурса-выставки научно-технологических и социальных предпринимателей «Молодёжь. Наука. Бизнес».

Всего поступило 85 заявок от псковских и питерских школьников, учащихся 3-11 классов. Представленные ребятами тексты работ прошли предварительный отборочный этап и получили рецензии от экспертов.

На конференции работало 11 секций: «Экология и биология», «Ботаника и экология растений», «Языкознание», «Литературоведение», «Английская филология», «Великая Отечественная война: трагедия и подвиг», «Род, семья и личность в истории», «География», «Химия», «Психология и социология», «Математика, физика, технические науки». Все секции проводили заседания в дистанционном формате.

Как отметили организаторы, самой плодотворной оказалась работа двух секций: химии и технических наук. В данной секции были представлены исследования, имеющие практическую значимость: исследование по изучению сорбционных свойств псковской глины, работа по оценке содержания нитратов в несезонных фруктах, продаваемых в сетевых магазинах города Пскова и т. д.

Участники конкурса представили различные проекты по разработке сенсорной системы для манипуляторов, автоматической системе управления централизованной подкачки шин внедорожника. Стоит отметить, что последние два проекта уже реализованы на практике.

Также интерес у исследователей вызвали работы о создании собственных инструментов для упрощения разработки приложений, об автономном датчике уровня заполненности контейнеров для твердых бытовых отходов BINDATA.

Эксперты отметили работы 45 участников фестиваля. На данный момент они уже проходят регистрацию и оформляют документы для участия в форуме. Им предстоит представлять нашу область на одном из престижных соревнований молодых учёных России, которое состоится в марте – апреле 2022 года в г. Москва.