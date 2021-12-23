Более 258 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19

15:43, 23 декабря 2021, ПАИ

258 109 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.

Первый компонент прививки сделали 261 203 жителя региона, ревакцинировано 29 660 человек.

Всего использовано 81,8 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.

По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 70 208 человек, 62 887 пациентов выздоровело, 1 214 человек умерло.