Более 258 тысяч псковичей прошли курс вакцинации от COVID-19
258 109 жителей Псковской области привились двумя компонентами вакцины от COVID-19, сообщил губернатор Михаил Ведерников в своём Instagram-аккаунте.
Первый компонент прививки сделали 261 203 жителя региона, ревакцинировано 29 660 человек.
Всего использовано 81,8 % поступившей в Псковскую область вакцины от коронавируса.
По последним данным, в Псковской области коронавирусом заразилось 70 208 человек, 62 887 пациентов выздоровело, 1 214 человек умерло.
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