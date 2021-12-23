Почти 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19
1 476 181 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.
Специалисты провели более 236,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 532 тысячи исследований.
По последним данным, в России зафиксировано 10 318 650 случаев заболевания коронавирусом, 9 139 166 человек выздоровело, 301 271 – умер.
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