Почти 1,5 млн человек остаются под наблюдением в России из-за COVID-19

15:52, 23 декабря 2021, ПАИ

1 476 181 человек в России остаётся под медицинским наблюдением из-за подозрения на заражение новой коронавирусной инфекцией COVID-19, сообщили Псковскому агентству информации в пресс-службе Роспотребнадзора.

Специалисты провели более 236,8 млн тестов на коронавирус. За последние сутки было сделано 532 тысячи исследований.

По последним данным, в России зафиксировано 10 318 650 случаев заболевания коронавирусом, 9 139 166 человек выздоровело, 301 271 – умер.