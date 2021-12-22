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Спорт

Псковский курсант Анастасия Васильева завоевала золото на чемпионате СЗФО по самбо

Курсант Псковского филиала Академии ФСИН России Анастасия Васильева завоевала золото на чемпионате СЗФО по самбо в Республике Коми, в весовой категории до 56 кг.

Как сообщили в пресс-службе учебного учреждения, одержав победу, спортсменка обеспечила себе участие в чемпионате России по самбо, который состоится в Свердловской области в марте 2022 года.

Другой псковский курсант - Александр Котельников - на этих соревнованиях занял почетное третье место в весовой категории до 64 кг.

Оба спортсмена подтвердили разряд кандидата в мастера спорта по самбо. Их тренирует преподаватель кафедры физической, огневой и тактико-специальной подготовки Псковского филиала Академии ФСИН России мастер спорта России по дзюдо Кирилл Романов.

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