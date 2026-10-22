Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

12:52, 22 октября 2026, ПАИ

На территории стадиона «Машиностроитель» в Пскове началось строительство новой баскетбольной площадки. Работы ведутся в рамках инвестиционного проекта парка аттракционов «Волшебная гора», сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ директор Дирекции спортивных сооружений Пскова Ольга Черкезова.



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова



Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова











Новая площадка будет современной и полноразмерной. «С освещением, с ограждением, с резиновым покрытием. Только для баскетбола. Это взамен той площадки для любителей, которая у нас была до этого. Сейчас это будет настоящая баскетбольная площадка», – отметила Ольга Черкезова.

По её словам, размер площадки по периметру составит 32 на 21 метр, а размер игровой зоны – 28 на 15 метров. Ограждение будет выполнено из сетки со столбами и калиткой, установят светодиодные светильники. Покрытие – полиуретановое, цветное. Также установят две мобильные баскетбольные стойки.

«Сейчас уже кладём асфальт, на который будет наноситься полиуретановое покрытие. Срок у нас стоит до конца ноября. Если всё успеем, то в этом году введём в эксплуатацию. Если погодные условия позволят нанести покрытие, то да, потому что там есть ограничения по температурному режиму, но осень нам благоволит, поэтому я думаю, что мы сумеем всё сделать», – добавила директор.