Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда Первый Псковский Luki-News
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Спорт

Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове

На территории стадиона «Машиностроитель» в Пскове началось строительство новой баскетбольной площадки. Работы ведутся в рамках инвестиционного проекта парка аттракционов «Волшебная гора», сообщила в беседе с корреспондентом ПАИ директор Дирекции спортивных сооружений Пскова Ольга Черкезова.

  • Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова
  • Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова
  • Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова
  • Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова
  • Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова
  • Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
    Фото: Дирекция спортивных сооружений Пскова

Новая площадка будет современной и полноразмерной. «С освещением, с ограждением, с резиновым покрытием. Только для баскетбола. Это взамен той площадки для любителей, которая у нас была до этого. Сейчас это будет настоящая баскетбольная площадка», – отметила Ольга Черкезова.

По её словам, размер площадки по периметру составит 32 на 21 метр, а размер игровой зоны – 28 на 15 метров. Ограждение будет выполнено из сетки со столбами и калиткой, установят светодиодные светильники. Покрытие – полиуретановое, цветное. Также установят две мобильные баскетбольные стойки.

«Сейчас уже кладём асфальт, на который будет наноситься полиуретановое покрытие. Срок у нас стоит до конца ноября. Если всё успеем, то в этом году введём в эксплуатацию. Если погодные условия позволят нанести покрытие, то да, потому что там есть ограничения по температурному режиму, но осень нам благоволит, поэтому я думаю, что мы сумеем всё сделать», – добавила директор.

Подписывайтесь на канал ПАИ в MAХ
Версия для печати

22 октября 2026

Псковский Nordman проведёт первый матч в Премьер-лиге по настольному теннису против сборной Петербурга
22 октября 2026

Открытый Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах стартует 7 ноября
22 октября 2026

РФС завершает работу над установлением Всероссийского дня футбола 25 мая
22 октября 2026

Баскетбольную площадку начали возводить на стадионе «Машиностроитель» в Пскове
22 октября 2026

Дегтярёв: World Athletics игнорирует решения МОК и продолжает беззаконие в отношении россиян
22 октября 2026

Спортсмены из Великих Лук примут участие в Кубке России по кобудо
22 октября 2026

Областной семинар по футболу прошёл в Великих Луках
22 октября 2026

Футбольный арбитр из Острова обслужил матч «Зенита» и «Шанхая Шэньхуа» из Китая

© 2001-2026 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Регистрационный номер СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданный Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Правительство Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: 8(8112) 500-405
Email: redactor@informpskov.ru

Официальные запросы на размещение ответа на публикацию/опровержения информации следует направлять заказным письмом с уведомлением о вручении через Почту России по адресу: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д. 6а, либо обращаться лично по тому же адресу.

Главный редактор - Спиридонова Анна Александровна

Соглашение об использовании cookie
Политика конфиденциальности
Согласие на обработку персональных данных

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(921)508-52-62, телефон 8(8112) 500-131
E.Sezeikina@mhpsk.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...