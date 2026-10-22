Псковский Nordman проведёт первый матч в Премьер-лиге по настольному теннису против сборной Петербурга

13:54, 22 октября 2026, ПАИ

Псковский клуб Nordman дебютирует в Премьер-лиге по настольному теннису матчем против сборной Санкт-Петербурга сегодня, 22 октября. Встреча пройдёт в Оренбурге в рамках первого тура соревнований, сообщает корреспондент ПАИ.

Nordman впервые пробился в высший дивизион российского клубного настольного тенниса, выиграв Суперлигу в прошлом сезоне.

В первом туре, который проходит в Оренбурге с 21 по 26 октября, соперниками псковичей, помимо сборной Санкт-Петербурга, станут действующий чемпион России «Факел-Газпром», «Пермспецкабель», КНТ «Липецк» и дубль «Факел-Газпрома».

В нынешнем сезоне за псковский клуб заявлены Сергей Фильчев, Дамир Ахметсафин, Александр Волошин и Иван Никулин. Главный тренер псковского коллектива – Вячеслав Буров.