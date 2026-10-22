РФС завершает работу над установлением Всероссийского дня футбола 25 мая

13:00, 22 октября 2026, ПАИ

Российский футбольный союз (РФС) завершает работу над установлением Всероссийского дня футбола, который планируется отмечать 25 мая. Об этом сообщил генеральный секретарь РФС Максим Митрофанов, пишет ТАСС.

«Этот вопрос находится на рассмотрении органов власти для окончательного решения», – сказал Митрофанов. По его словам, новый праздник должен стать массовым, по аналогии с «Лыжней России».

Планируется, что в мероприятиях будет участвовать три миллиона человек, а с учётом телеаудитории и просмотров общий охват достигнет 60 миллионов человек.