Псковский Nordman начал сезон Премьер-лиги с победы над сборной Петербурга

18:09, 22 октября 2026, ПАИ

Псковский клуб Nordman одержал победу над сборной Санкт-Петербурга со счётом 3:0 в своём первом матче в Премьер-лиге по настольному теннису. Встреча прошла в Оренбурге в рамках первого тура соревнований, сообщает корреспондент ПАИ.

Для Nordman это был дебютный матч в высшем дивизионе российского клубного настольного тенниса. В первом матче Александр Волошин выиграл у Льва Цветкова (3:1). Во второй встрече Дамир Ахметсафин переиграл Александра Горочного (3:2). В решающей встрече Иван Никулин справился с Артёмом Яновским (3:0).

Завтра, 23 октября, псковский клуб сыграет с действующим чемпионом России – с командой «Факел-Газпром» из Оренбурга.