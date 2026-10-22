Псковский Nordman начал сезон Премьер-лиги с победы над сборной Петербурга
Псковский клуб Nordman одержал победу над сборной Санкт-Петербурга со счётом 3:0 в своём первом матче в Премьер-лиге по настольному теннису. Встреча прошла в Оренбурге в рамках первого тура соревнований, сообщает корреспондент ПАИ.
Для Nordman это был дебютный матч в высшем дивизионе российского клубного настольного тенниса. В первом матче Александр Волошин выиграл у Льва Цветкова (3:1). Во второй встрече Дамир Ахметсафин переиграл Александра Горочного (3:2). В решающей встрече Иван Никулин справился с Артёмом Яновским (3:0).
Завтра, 23 октября, псковский клуб сыграет с действующим чемпионом России – с командой «Факел-Газпром» из Оренбурга.
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Псковский Nordman проведёт первый матч в Премьер-лиге по настольному теннису против сборной Петербурга
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