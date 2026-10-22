Открытый Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах стартует 7 ноября

13:18, 22 октября 2026, ПАИ

Открытый Кубок Псковской области по фехтованию на шпагах пройдёт на стадионе «Машиностроитель» в Пскове 7 и 8 ноября. Об этом сообщается на личной странице псковского тренера Татьяны Николаевой в соцсети «ВКонтакте».

7 ноября медали разыграют юноши и девушки 2013–2015, а также 2010–2012 годов рождения. 8 ноября в борьбу вступят мужчины и женщины в личных и командных соревнованиях.

Организаторы принимают предварительные заявки на участие не позднее чем за три дня до начала состязаний.