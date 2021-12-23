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Что может дать в 2022 году оптимизм и счастье, рассказал Владимир Путин

В 2022 году оптимизм и счастье может дать реализация планов, заявил президент РФ Владимир Путин, отвечая на вопрос журналиста в ходе ежегодной большой пресс-конференции 23 декабря.

«Реализация наших планов, в этом смысл работы, чтобы жизнь стала лучше у людей», - отметил президент. По его словам, нужно сейчас думать не о внутриполитических событиях, выборах, а о том, как обеспечить интересы пенсионеров. «На это надо настраивать всех, все уровни власти, и региональные, и муниципальные», - уверен Владимир Путин.

По его словам, планы грандиозные, деньги выделяются колоссальные, и нужно эффективно их использовать. Президент подчеркнул, что будет настраивать руководство страны на работу в таком ключе, чтобы добиваться поставленных целей.

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