Путин: Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции
Правительство России должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Журналист из Пензы отметила, что в следующем году индексация пенсий запланирована на уровне 5,9 %, тогда как цены растут быстрее. В связи с этим она поинтересовалась у президента, будут ли компенсировать пенсионерам эту разницу.
«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. Мы обязательно это сделаем», – ответил Владимир Путин.
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Путин: Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции