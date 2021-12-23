Путин: Правительство должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции

16:11, 23 декабря 2021, ПАИ

Правительство России должно выполнить обещания по индексации пенсий выше уровня инфляции. Об этом заявил президент РФ Владимир Путин в ходе ежегодной большой пресс-конференции, которая проходит сегодня, 23 декабря, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Журналист из Пензы отметила, что в следующем году индексация пенсий запланирована на уровне 5,9 %, тогда как цены растут быстрее. В связи с этим она поинтересовалась у президента, будут ли компенсировать пенсионерам эту разницу.

«Мы не должны об этом забывать. Правительство Российской Федерации должно сделать всё для того, чтобы выполнялись обещания прошлых лет. Мы обязательно это сделаем», – ответил Владимир Путин.