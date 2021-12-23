Путин пожаловался на недостаток личного общения с близкими

16:29, 23 декабря 2021, ПАИ

Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции пожаловался на недостаток личного общения с близкими в период пандемии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.

Отвечая на вопрос журналиста, глава государства отметил, что работа налажена и сейчас возможно общение через современные средства связи.

«Общения с близкими, конечно, не хватает, как и любому другому человеку», - отметил Путин.