Путин пожаловался на недостаток личного общения с близкими
Президент России Владимир Путин во время большой пресс-конференции пожаловался на недостаток личного общения с близкими в период пандемии, передаёт корреспондент Псковского агентства информации.
Отвечая на вопрос журналиста, глава государства отметил, что работа налажена и сейчас возможно общение через современные средства связи.
«Общения с близкими, конечно, не хватает, как и любому другому человеку», - отметил Путин.
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