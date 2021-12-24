Итоги деятельности псковских профсоюзов – пресс-конференция с Игорем Ивановым

09:58, 24 декабря 2021, ПАИ

Профсоюзы в этом году занимались решением споров, связанных с начислением зарплаты, пенсий режимом отдыха и труда, отстранением от рабочего процесса из-за ковид-ограничений. Благодаря активной работе Псковского облсовпрофа санаторию «Хилово» присвоили статус премиум-учреждения. Об итогах деятельности псковских профсоюзов, изменениях в работе санаторно-куротных учреждений и соблюдении прав трудящихся в Медиаценире ПАИ 13 декабря рассказал председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Предлагаем вашему вниманию стенограмму встречи в медиацентре.

– Добрый день, коллеги! Рада вас приветствовать в нашем медиацентре Псковского агентства информации. Сегодня мы поговорим об итогах деятельности псковских профсоюзов, и на наши вопросы ответит председатель Псковского областного совета профессиональных союзов Игорь Иванов. Игорь Олегович, первый вопрос, наверное, больше касающийся цифр. Какой из отраслевых союзов в этом году показал динамику по приросту членов?

– Хороший вопрос, сейчас обязательно на него отвечу. Но я не знаю, окажусь ли я до конца года в вашей замечательной студии, в Псковском агентстве информации, поэтому хочу поздравить все профсоюзное движение, всех жителей Псковской области с наступающим Новым годом и Рождеством, пожелать всего хорошего – хорошего настроения, море подарков и всего самого доброго.

– Спасибо большое.

– А сейчас, отвечая на ваш вопрос, в абсолютных цифрах сказать не могу. Потому что постоянная динамика, кто-то выходит из членов профсоюза, кто-то входит, создаются новые первичные профсоюзные организации, проходят реорганизации на предприятиях. Бывают такое, что и сокращение, создаются новые предприятия, где могут создаваться новые первичные профсоюзные организации. У нас статистика подбивается на конец года, где-то в феврале утверждается коллегиальным органом. Сейчас, анализируя ситуацию по той работе, которая проводилась совместно с отраслевыми организациями профсоюзов, по той динамике могу сказать, что мое видение, что численность членов профсоюзов в области как минимум не уменьшится. У нас позитивные сдвиги по профсоюзу работников здравоохранения, создана новая первичная профсоюзная организация в областной инфекционной больнице, она насчитывает более 50% от числа работников, по другим медицинским учреждениям. У нас создана профсоюзная организация в сфере жизнеобеспечения – Опочецкий хлебокомбинат, например. У нас показывает рост профсоюз народного образования и науки, потребительской кооперации. Там тоже создается первичное профсоюзное звено либо увеличивается численность членов профсоюза в том или ином учреждении отрасли. По лесным отраслям – Велмаш, докладывал председатель обкома, что численность членов профсоюза тоже увеличилась. Работа идет, по концу года мы еще больше усиливаемся. Наверное, журналисты видят, что мы с достаточной регулярностью двигаемся по муниципальным образованиям, стараемся посещать хозяйствующие субъекты, проводим анализ, рассказываем о профсоюзной работе, привлекаем в свои ряды, в свою профсоюзную семью.

– То есть, какое-то движение однозначно в этот год было по приросту численности? Вы сказали, первичные организации, ячейки появились. По Пскову какие-то еще первичные ячейки появились? На псковских предприятиях?

– Появились. И надо отметить здесь работу, не сказал, профсоюзы инновационных и малых предприятий. Мой тезка его возглавляет. Создали первичную профсоюзную организацию в Псковжилстрое, и сегодня она тоже объединяет более 50% работников, и уже проработали коллективный договор, который сегодня проходит регистрацию.

– Что касается вашей основной деятельности – защиты прав трудящихся – выросло ли по сравнению с прошлым годом количество коллективных споров, или больше приходится решать, как и раньше, индивидуальные вопросы? И если эти споры есть, то в каких направлениях?

– Наверное, количество коллективных споров осталось на прежнем уровне, в основном это, конечно, индивидуальные разногласия с работодателями. И профсоюз в этом случае, я и ранее говорил, старается выступать в качестве медиатора, не доводить ситуацию до кризисной, вовремя поправить стороны, чтобы не создавать конфликт. Не всегда, конечно, это получается. Иногда нам приходится подключать и контрольно-надзорный орган, отстаивать интересы членов профсоюза в судебных инстанциях. Какие споры? Это заработная плата, начисление заработной платы, это режим работы и отдыха. Сейчас добавились, в связи с последними изменениями, что-то по удаленной работе, что-то во ковид-ограничениям, когда есть отстранение от рабочего процесса. Мы здесь тоже стараемся разъяснять, помогать, где-то направлять работодателей.

– Раньше очень много было споров по неправильному начислению пенсии, причем по всем совершенно сферам – и здравоохранение, образование, какие-то неучтенные года… Это остается на сегодняшний день?

– Да, это большой пласт нашей правовой инспекции труда, причем ее курирует лично мой заместитель, Андрей Борисович Стегний, и эти споры сегодня сохраняются, в основном, в бюджетном секторе. Здравоохранение, образование, культура, назначение льготного стажа, соответственно, получение досрочной льготной пенсии. Но эти споры профсоюзы успешно разрешают, и в 90% случаев суд остается на нашей стороне.

– Да, мы знаем, что это успешная практика у профсоюзов – отстаивать права на пенсию положенную. А с какими итогами вообще, в целом, вы подходите, по вашей оценке, по защите прав трудящихся? Как считаете, удается это?

– Защита прав трудящихся, если быть точными, прав и гарантий членов профсоюзов – это наш основной функционал. Мне думается, что мы достаточно успешно с этим справляемся, реагируем на изменения действующего законодательства, сами влияем где-то на эти изменения посредством нашего анализа, направления каких-то заключений в Федерацию независимых профсоюзов России, работой в рамках областной трехсторонней комиссии. В целом, я думаю, результат есть.

– Вы еще давно в нашем с вами интервью сказали, что предпочитаете такую работу, как переговоры. Переговорные процессы, а не доводить дело до суда, до каких-то выступлений в виде пикетов, митингов и так далее. Сохраняете ли вы эту направленность деятельности профсоюзов именно как переговорный процесс?

– Да, переговорный процесс – это основной процесс, и здесь можно говорить уже о конкретных результатах, в части проведения коллективной договорной кампании. Мы видим, что сейчас активно заключаются коллективные договоры, и это получается, как я сказал, не только в бюджетном секторе экономики. Сейчас благодаря тем посылам, которые пошли после решения областной трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений, мы видим, что к нам навстречу идут главы муниципальных образований, создаются двухсторонние, трехсторонние муниципальные комиссии, подписываются соглашения с профсоюзной стороной. По сути, работа кипит, основной пласт проблематики снимается в рамках переговорного процесса.

– То есть, можно сказать, что в этом году вы сделали акцент на работе с муниципалитетами?

– На работу с муниципалитетами, с хозяйствующими субъектами. Я не могу просто сказать, что все идеально, что в целом мы отказываемся от каких-то классических форм работы профсоюзов, если говорить о пикетах, митингах. На сегодняшний момент острой необходимости нет. Есть еще ряд неразрешенных вопросов, в том числе и те, которые были поставлены и зафиксированы в решениях, протоколе областной трехсторонней комиссии. Я могу тоже о них сказать, что нас волнует, и чем мы будем заниматься.

– Да, конечно, давайте тогда о работе областной трехсторонней комиссии, каких-то итогах за год. Какие значимые задачи удалось решить за этот год с помощью этого инструмента?

– Совершенно разные вопросы рассматривались. Поддержано решение по коллективно-договорной кампании, по поводу подписания соглашений в муниципальных образованиях, создание комиссии, большая работа по вопросам ковид-ограничений, по поводу массовой вакцинации рассматривали. Сейчас мы в трудовых коллективах делаем акцент на том, что необходимо сохранять свое здоровье, необходимо вакцинироваться. Вопрос был поставлен отраслевым профсоюзом жизнеобеспечения по поводу приведения ставок первого разряда в рамках федерального отраслевого соглашения в сфере ЖКХ и строительства. И здесь тоже мы видим, что где-то предприятия смогли это поправить, то, о чем я говорил, а где-то еще есть проблемы. И мы считаем, что необходимо будет профсоюзам усилиться. Ну сколько можно говорить? Как по островскому предприятию, МУП ЖКХ Островского района, и письма, и переговоры проводим, а толку нет. Люди недополучают свою заработную плату. Здесь будем подключать, наверное, трудовую инспекцию. Будем информировать об это вице-губернатора, который курирует эту сферу. Мы эту ситуацию не отпустим. Отписки – это не про нас.

– Спасибо большое. Предлагаю присоединиться коллегам, если есть какие-то вопросы – задавайте.

– Добрый день. Судя по первым словам, то результаты работы облсовпрофа можно назвать довольно оптимистичными. Но, тем не менее, и вас лично, и облсовпроф продолжают в социальных сетях троллить, в том числе некоторые ваши бывшие коллеги. Например, по поводу якобы распродажи имущества областных профсоюзов. Можно внести ясность в этот вопрос? Что-то продано из имеющего в собственности облсовпрофа или нет?

– Я не знаю, откуда уже на протяжении двух лет появляется недостоверная информация о том, что мы какие-то санаторно-курортные объекты реализуем. Могу сказать, что данная информация не соответствует действительности, как мне видится, цель этих вбросов – нанести репутационные потери и руководству профобъединения, и репутационные потери учреждениям профсоюза. И заметьте, вы правильно сказали, где-то социальные сети, какие-то Телеграм-каналы… А публично никто не высказывается, потому что ложь, и понимают, что за подобную провокацию можно понести ответственность в рамках правового поля. Поскольку мы тоже за этим следим. Во-вторых, хотелось бы всем этим людям, которые пытаются раскачать профсоюзную лодку, сказать, что мы уж как-нибудь сами разберемся со своим имуществом и не перед кем отчитываться мы здесь не собираемся. Кроме, конечно, коллегиального органа профобъединения и членов профсоюза. Пускай смотрят, если можно так сказать, за своими портками. А мы со своими разберемся.

– Спасибо большое. Но так вот, для обывателей, Игорь Олегович, объясните, это же не просто так – взять и продать санаторно-курортное учреждение по своему собственному желанию.

– Во-первых, у нас долевая собственность, у нас 70% принадлежит областному совету профессиональных союзов, а 30% принадлежит нашему вышестоящему руководству – Федерации независимых профсоюзов России. Решения принимаются не так, что я взял, подписал, и объект куда-то ушел, по какой-то цене. Решения принимаются коллегиальным органом, это совет профобъединений. Для того, чтобы прошел совет, надо сначала провести президиум. Президиум – 20 человек. Совет – 44 человека. Все сферы, все отрасли, у всех свои мнения. Соответствующее решение должна принять Федерации независимых профсоюзов России – это исполком, исполком всю Российскую Федерацию, все профсоюзное движение представляет, там надо доказать, аргументировать необходимость.

– Но это открытый и публичный процесс!

– Совершенно верно. Открытые и публичные процессы. Плюс там же и оценка, и много чего необходимо произвести для того, чтобы сделать отчуждение объекта. Да и задачи никогда такой не стояло! Что касается санатория, что касается туристических баз, основных зданий, которые приносят определенный доход, преференции, которыми пользуются члены профсоюза, - они не стоят, их нет в повестке на реализацию. Я понимаю, что у нас есть и те объекты, земельные участки, которые, будем прямо говорить, тянут профсоюзное движение вниз, не работают с должной отдачей. Тоже мы по ним окончательное решение не примем. Мы думаем, анализируем, смотрим, как мы можем, что реанимировать, чтобы тот или иной объект заработал. Но опять же, я не собираюсь здесь бить себя кулаком в грудь, лишь бы сохранить. Если что-то тянет вниз, если что-то не работает, тогда надо принимать те решения, для того чтобы потом, после реализации, эти денежные средства, которые высвобождаются, вкладывать в перспективные инвестиционные проекты, которыми тоже занимается областной совет профсоюзов, которые принесут в последующем больше пользы для профсоюзного движения региона. Но опять же, я сейчас запустил в воздух – и сразу начнется по нашим товарищам, которые не товарищи, что все, в планах у Иванова продать очередную гребную базу, Корытово, земельные участки, Ладино. Можно, кстати, если кто хочет купить из них, пришли бы и спросили, может, и продали бы. Есть у нас объект культурного наследия, Ладино. Только этого никому не надо, учитывая, сколько там обременений. Поэтому, если есть вопросы, пускай приходят, организация открытая, на все ответим, все разрешим.

– Заговорили про санаторно-курортные учреждения, давайте тогда подведем итоги их работы за этот год. На ваш взгляд, на вашу оценку, насколько деятельность псковских санаторно-курортных учреждений работала эффективно в этом году? Насколько они перестроились под новые, коронавирусные условия? Можно ли сказать, что они действительно уже вышли на такой хороший, докоронакризисный уровень работы?

– Наши санаторно-курортные учреждения научились жить с коронавирусом, вы правильно сказали, жить в условиях определенных ограничений, которые, к сожалению, имеют особенность меняться, ужесточаться и так далее. Не могу сказать, что нам от этого хорошо, это трудно, зачастую это финансовые издержки, недополученная прибыль. Соответственно, не в таких объемах, как хотелось, обновляется материально-техническая база, приобретается медицинское оборудование. Оно приобретается, но была бы другая ситуация – были бы другие объемы, было бы другое обновление. Соответственно, не так быстро растет заработная плата. Страдают и бюджеты всех уровней, поскольку это тоже налоговые отчисления. При этом мы организация, которая четко понимает правильность, выверенность и осознанность этих непопулярных ограничительных мер. Ведь сегодня на нас лежит огромная ответственность за жизнь и здоровье сотрудников, отдыхающих граждан, которые приезжают тысячами в течение года в наши здравницы. Мы должны оставаться тем учреждением, которое приумножает и сохраняет здоровье. А не превращаться в обсерваторы, хосписы. Соответственно, если такое произойдет, не дай Бог, то какие репутационные потери! Кто потом к нам поедет? А сегодня мы делаем акцент на медицину. Имидж наших санаторно-курортных объектов – это, прежде всего, вы знаете, что благодаря эффективной работе команды управления в санатории «Хилово» статус премиум-класса присвоен. В целом мы выступаем на международных выставках и входим в сотню лучших санаториев на территории Российской Федерации. И мы за это дело болеем, мы это будем сохранять, приумножать.

– А число отдыхающих растет, тех, кто приезжает к вам отдыхать в санатории?

– Число отдыхающих растет, может, на показатели 2019 года в абсолютных цифрах мы еще не вышли, ну 2020 год – понятно…

– Это тоже в связи с ограничениями, да?

– В связи с ограничениями. Но мы перешагнули, где-то на уровне 2019 года. Но есть куда развиваться, есть куда расти. Мы понимаем, что в основной сезон – сейчас межсезонье, понятно, что Новый год – это отдельная песня, все равно в межсезонье небольшие определенные провалы всегда имеются. Поэтому какие-то дополнительные акции вводим. А вот в горячий сезон мы бы и хотели, может, больше принять, но учитывая ограничения – рассадка, оборудование, проживание, тесты и все остальное – не всегда это технически возможно все сделать. А ценовую политику не хочется сильно пересматривать, все-таки хочется быть доступными, прежде всего для жителей нашего региона.

– То есть, за счет стоимости не пытаетесь наверстать убытки.

– За счет стоимости не пытаемся, и членам профсоюза, я думаю, будет интересно: принято решение, что цены на санаторно-курортные продукты в 2022 году останутся на уровне 2021 года для наших активистов. У нас пройдет заседание советов профобъединений 22 декабря, мы предложим еще одну поправку в положение о стимулировании активистов, и дополнительно у нас еще будет пакет профрелаксов, это водное восстановление в санатории «Череха».

– Это прекрасный бонус, я думаю. Спасибо большое. Коллеги, есть еще что-то спросить у Игоря Олеговича? Если пока нет, я бы хотела дополнить, спросить о таком направлении деятельности профсоюзных санаториев, как оздоровление медиков. Была программа именно по оздоровлению медиков, которые были на передовой по борьбе с ковидом. Будет ли продлена подобная работа? И на сегодняшний день сколько получили такую услугу у вас в санаториях?

– Действительно, при поддержке губернатора Псковской области Михаила Юрьевича Ведерникова у нас была запущена программа оздоровления медицинских работников, которые переболели ковид-инфекцией, через Фонд «Княгиня Ольга» были выделены денежные средства, практически эта программа процентов на 80 выбрана в текущем году. Дополнительно у нас еще одна программа, не только для медиков зашла, а и для педагогических работников, тоже 600 тысяч рублей из резервного фонда. Сейчас она реализуется, в процентном выражении не скажу, но, наверное, более 50% уже реализовано. Как нам видится, это все правильно, поскольку помимо того, что мы помогаем восстанавливаться и медикам, и педагогам, поддерживать их здоровье, есть еще такой мотивационный фактор: люди же, когда мы с ними общаемся, мы стараемся с ними обратную связь получать, и по этим программам от людей. Они понимают, что они важны, что о них заботятся, они просто приезжают и хотят дальше работать, понимают, что они в профессии, что их уважают. Уважение дорогого стоит.

Я считаю, что эти кирпичики, которые совместно с администрацией Псковской области мы заложили, в дальнейшем мы можем трансформировать и вернуть программу оздоровления работников бюджетной сферы, которая была ранее, прописать непосредственно в бюджете Псковской области, как тоже было сделано ранее, а там потом подтянется внебюджетная сфера. И работодатели здравомыслящие, которых сейчас стало больше, которые тоже готовы сохранять свой кадровый потенциал, сохранять здоровье своих сотрудников. Я думаю, что здесь все должно получиться и сложиться.

– Я так понимаю, что вы уже плавно переходите на задачи будущего года? По оздоровлению бюджетников, да? Насущный такой вопрос, а какие еще направления будут у вас главными в следующем году в деятельности профсоюзов?

– Наше главное направление – это защита прав и законных интересов трудящихся, а точнее, как я говорил, наших членов профсоюзов. Будем увеличивать нашу профсоюзную семью, нашу членскую базу, будем развивать наш санаторно-курортный комплекс, максимально его популяризировать, популяризировать наш регион, наши туристические объекты, работать на благо людей. Работать будем.

– Это хорошо. Спасибо большое. Вопросы?

– А скажите, пожалуйста, каким образом и в каком объеме профсоюзами осуществляется поддержка гребной базы?

– По гребной базе у нас есть товарищеско-партнерское соглашение, которое не на бумаге, которое мы заключили с руководителем этого объекта. Мы выполняем соответствующие ремонтные работы, которые необходимы, поддерживаем их мероприятия, в том числе и всероссийского масштаба. Они поддерживают нас. Свои обязательства мы выполняем в полном объеме, думаю, что до конца года мы еще раз соберемся, сделаем сверку тех ремонтных работ, которые мы провели в текущем году, утвердим планы на будущий год. Сейчас у нас проект вентиляции заложен, большой, дорогостоящий. К сожалению, вы, наверное, тоже ремонты делали, столкнулись с тем, что в начале года это одна цена, а в середине года это другая цена на материалы, на выполнение работы, в такой геометрической прогрессии росли и растут. Поэтому у нас подорожание практически в 2,5 раза произошло, и вентиляционный объект почти в 3 млн у нас обошелся.

– Много ли еще усилий и финансов требуется для приведения в нормальное состояние гребной базы? Как вы оцениваете? Нужна ли какая-то еще помощь чья-то?

– Помощь всегда нужна, мы готовы, если кто-то хочет помочь школе, чтобы растить наш олимпийский резерв, наших чемпионов, сегодняшних и будущих, мы будем только рады. Мы со своей стороны, все, что от нас зависит, будем выполнять, помогать. У нас, кстати, и арендаторы, которые рядом, на Воеводы Шуйского, тоже могу им сказать большое спасибо, они социально ориентированы, тоже помогали по каким-то мелким ремонтам школе. Денег-то всегда не хватает. Всегда хочется большего. Но мы понимаем, что мы на себя берем определенную социальную ответственность. Мы поддерживаем, развиваем спорт. И мы поддерживаем, кстати, не только гребную базу. Множество турниров поддерживаем, это направление развиваем, делаем какие-то льготные тарифы для наших членов профсоюза. Спорт – он объединяет, и наши члены профсоюза активно спортом занимаются. Мы стараемся как-то популяризировать, мы стараемся даже прописывать это в коллективных договорах, чтобы были отчисления на культурно-массовую, оздоровительную работу. Чтобы люди не на кухнях сидели и жаловались, а могли заняться собой, заняться спортом.

– И физически, и духовно были здоровы.

– И физически, и духовно, и культурно развивались. Это тоже важно.

– Спасибо большое. Коллеги , есть еще вопросы? Если нет, я благодарю за то, что вы пришли. Поздравляю вас тоже с наступающим Новым годом и всех с новогодними праздниками, надеюсь, что все задачи, поставленные вами на следующий год, будут реализованы.

– Спасибо.