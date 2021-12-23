Условный срок получил печерянин за хранение наркотиков
3 года условного лишения свободы с испытательным сроком 3 года получил житель Печор за приобретение и хранение наркотиков, сообщили в объединённой пресс-службе судов региона.
Летом текущего года 31-летний подсудимый в Пскове договорился с неустановленным лицом о незаконном приобретении наркотического средства. Он передал ему оговоренную сумму денег, получив от него информацию о местоположении наркотического средства, забрал «закладку» в лесном массиве, которую в дальнейшем хранил при себе для личного употребления.
В ходе личного досмотра полицейские обнаружили у него порошкообразное кристаллическое вещество, содержащее в своем составе наркотическое средство в крупном размере.
Смягчающими наказание обстоятельствами суд признал активное способствование расследованию преступления, раскаяние в содеянном, наличие на иждивении малолетнего ребёнка.
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