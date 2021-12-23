Увидеть «Акварельные истории» смогут псковичи

17:09, 23 декабря 2021, ПАИ

Выставка акварелей известной псковской художницы Галины Дячок открылась в областной научной библиотеке (Профсоюзная, 2). Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе учреждения.

В своих двенадцати крупноформатных работах автор рассказывает преимущественно о зиме. Акварельная техника, в которой работает Галина Дячок, тоже строится на взаимоотношениях воды, воздуха и света. В библиотеке уверены, что кто-то будет обращать внимание на переливы цвета в пейзажных акварелях Дячок, кто-то на отражающийся в воде берег Псковы, а иные – на мягкость деревьев, сделанных будто бы монотипией.

Большинство представленных в экспозиции работ выполнены в 2018 – 2021 годах. Сама автор предпочитает не давать им названия.

Выставка будет работать до 18 января.

Галина Дячок окончила Санкт-Петербургское высшее художественно-промышленное училище им. Мухиной, факультет дизайна (1984 г.), член Союза художников России, член Псковского регионального общественного движения ПсковАрт..