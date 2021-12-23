Ребёнка сбили около поликлиники в Великих Луках

17:36, 23 декабря 2021, ПАИ

​

Ребёнка сбили 23 декабря около поликлиники в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.

Авария произошла около 16:20 на улице Льва Толстого.



Фото: газета "Наш Путь".



Фото: газета "Наш Путь".



Фото: газета "Наш Путь".



Фото: газета "Наш Путь".



Фото: газета "Наш Путь".









По предварительной информации, ребёнок в возрасте около 5-7 лет выбежал из-за припаркованного автомобиля. 39-летний водитель автомобиля «Тойота» не смог быстро среагировать и сбил пешехода. Водитель автомобиля в момент ДТП был трезв.

На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.