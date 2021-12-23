Ребёнка сбили около поликлиники в Великих Луках
Ребёнка сбили 23 декабря около поликлиники в Великих Луках. Об этом Псковскому агентству информации сообщили в пресс-службе УМВД России по Псковской области.
Авария произошла около 16:20 на улице Льва Толстого.
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Фото: газета "Наш Путь".
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Фото: газета "Наш Путь".
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Фото: газета "Наш Путь".
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Фото: газета "Наш Путь".
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Фото: газета "Наш Путь".
По предварительной информации, ребёнок в возрасте около 5-7 лет выбежал из-за припаркованного автомобиля. 39-летний водитель автомобиля «Тойота» не смог быстро среагировать и сбил пешехода. Водитель автомобиля в момент ДТП был трезв.
На месте происшествия работают сотрудники ГИБДД, обстоятельства произошедшего выясняются.
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