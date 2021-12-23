На публичные слушания по поводу временного моста пригласила горожан глава Пскова Елена Полонская

17:40, 23 декабря 2021, ПАИ

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства пешеходного моста через реку Пскову в городе Пскове состоятся 11 января. Они пройдут в зале заседаний Псковской городской Думы, начало – в 18.00, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской гордуме.

«Ольгинский мост остро нуждается в реконструкции, и на время ее проведения необходим временный мост. Окончательное решение о том, где его возвести, пока не принято. Для нас важно узнать мнение каждого жителя по этому вопросу и принять к сведению все предложения горожан. Поэтому мне бы хотелось пригласить на данные публичные слушания всех, у кого есть свои предложения по данному вопросу», - подчеркнула Елена Полонская.

Чтобы соблюсти все необходимые санитарно-противоэпидемические требования, участникам публичных слушаний, желающим очно присутствовать на обсуждениях, рекомендуют заблаговременно, до 15.00 10 января, сообщить об этом в оргкомитет (тел. 66-40-25, 66-71-04).

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний могут быть направлены участниками публичных слушаний в срок по 11 января по адресу: Псков, ул. Некрасова, д. 14.