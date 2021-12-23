Псков АИФ Псков Комсомольская правда Псковская правда
Сюжеты:
Слушать радио «7 небо» онлайн
Общество

На публичные слушания по поводу временного моста пригласила горожан глава Пскова Елена Полонская

Публичные слушания по проекту планировки и проекту межевания территории для строительства пешеходного моста через реку Пскову в городе Пскове состоятся 11 января. Они пройдут в зале заседаний Псковской городской Думы, начало – в 18.00, сообщили Псковскому агентству информации в Псковской гордуме.

«Ольгинский мост остро нуждается в реконструкции, и на время ее проведения необходим временный мост. Окончательное решение о том, где его возвести, пока не принято. Для нас важно узнать мнение каждого жителя по этому вопросу и принять к сведению все предложения горожан. Поэтому мне бы хотелось пригласить на данные публичные слушания всех, у кого есть свои предложения по данному вопросу», - подчеркнула Елена Полонская.

Чтобы соблюсти все необходимые санитарно-противоэпидемические требования, участникам публичных слушаний, желающим очно присутствовать на обсуждениях, рекомендуют заблаговременно, до 15.00 10 января, сообщить об этом в оргкомитет (тел. 66-40-25, 66-71-04).

Письменные предложения и замечания по проекту публичных слушаний могут быть направлены участниками публичных слушаний в срок по 11 января по адресу: Псков, ул. Некрасова, д. 14.

Версия для печати
Комментарии: 0 Обсудить >>>

















Какой ваш самый важный атрибут Новогодних праздников?
Проголосовать >>>

23 декабря 2021

Фрукты, кондитерские изделия и настольные игры передали волонтёры маленьким пациентам Псковской областной детской больницы
23 декабря 2021

Фоторепортаж: Презентация нового аппарата «Симона»
23 декабря 2021

Россия – общий дом: особенности национальной кухни хантов
23 декабря 2021

Видео: Молодые ученые из ПсковГУ осваивают нанотехнологии

23 декабря 2021

Предание о кровавом колоколе расскажет новый фильм из цикла «Псковские храмы в ЮНЕСКО»
23 декабря 2021

Первую смерть от «омикрона» зафиксировали в Германии
23 декабря 2021

Путин пожаловался на недостаток личного общения с близкими
23 декабря 2021

Послание Федеральному Собранию пройдёт в начале 2022 года

© 2001-2021 Сетевое издание «Псковское агентство информации».

Полное использование материалов сайта без письменного согласия редакции запрещено.

При получении согласия на полное использование материалов сайта, а также при частичном использовании отдельных материалов сайта ссылка (при публикации в сети Internet — гиперссылка) на сайт «Псковского агентства информации» обязательна.

Свидетельство о регистрации СМИ ЭЛ № ФС77-76355 от 02.08.2019, выданное Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор).

Учредитель (соучредители): Администрация Псковской области, Автономная некоммерческая организация Издательский дом "МЕДИАЦЕНТР 60"

Контакты редакции:
Адреc: 180000, Псковская область, г. Псков, ул. Ленина, д.6а
Телефон: (8112) 72-03-40
Email: redactor@informpskov.ru

Главный редактор - Александр Юрьевич Машкарин,
Креативный редактор — Алена Алексеевна Комарова

Прайс-лист на размещение рекламы и техтребования

Реклама на сайте
8(911)886-23-20, телефон/факс 8(8112)57-51-94
n.vasilieva@mh-pskov.ru

Меню
Рейтинг@Mail.ru
Идет загрузка...